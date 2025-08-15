ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Джек ГрилишГрилиш и «Эвертон»: аренда, которая должна вернуть лучшую версию Джека
  • 07:10
    • Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати
  • 23:31
    • Синнер разгромил Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
  • 00:38
    • «Хиберниан» и «Олимпия» вышли в следующий раунд Лиги конференций
  • 23:58
    • «АЕК» из Ларнаки и «Панатинаикос» вышли в следующий раунд Лиги Европы
  • 23:27
    • «Брага» вышла в раунд плей-офф Лиги Европы
    Все новости спорта

    Руни: Исак — игрок топ-уровня

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ньюкасл Ливерпуль
    Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался про ситуацию, в которую попали «Ньюкасл» и шведский форвард Александер Исак.

    Александер Исак
    Александер Исак

    Ранее сообщалось, что Исак бойкотировал тренировки «Ньюкасла».

    «Исак — игрок топ-уровня. Ему очень трудно оставаться в "Ньюкасле". Вы не знаете, что говорят на уровне совета директоров, но вы можете себе представить, что они хотели бы, чтобы он остался, потому что для "Ньюкасла" потерять Исака, когда они пытаются создать команду, чтобы бороться за чемпионство, — это большая потеря.

    Разница сейчас в том, что при соблюдении финансового фэйр-плей "Ньюкаслу" было бы выгодно продать его, чтобы высвободить деньги, привлечь больше игроков и на самом деле сделать команду немного сильнее.

    Для Исака это также шанс присоединиться к "Ливерпулю", который только что выиграл АПЛ. Для него это огромная возможность», — сказал 39-летний англичанин в подкасте BBC.

    Исак играет за «Ньюкасл» с августа 2022 года. Его контракт с «сороками» рассчитан до 30 июня 2028-го.

