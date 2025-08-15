Руни: Исак — игрок топ-уровня

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед»высказался про ситуацию, в которую попали «Ньюкасл» и шведский форвард

Ранее сообщалось, что Исак бойкотировал тренировки «Ньюкасла».

«Исак — игрок топ-уровня. Ему очень трудно оставаться в "Ньюкасле". Вы не знаете, что говорят на уровне совета директоров, но вы можете себе представить, что они хотели бы, чтобы он остался, потому что для "Ньюкасла" потерять Исака, когда они пытаются создать команду, чтобы бороться за чемпионство, — это большая потеря.

Разница сейчас в том, что при соблюдении финансового фэйр-плей "Ньюкаслу" было бы выгодно продать его, чтобы высвободить деньги, привлечь больше игроков и на самом деле сделать команду немного сильнее.

Для Исака это также шанс присоединиться к "Ливерпулю", который только что выиграл АПЛ. Для него это огромная возможность», — сказал 39-летний англичанин в подкасте BBC.

Исак играет за «Ньюкасл» с августа 2022 года. Его контракт с «сороками» рассчитан до 30 июня 2028-го.