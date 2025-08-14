«Чемпионат»: «Фейеноорд» сделал «Спартаку» предложение об аренде Угальде

сделал предложениепо аренде нападающего красно-белых, об этом сообщает «Чемпионат»

По информации источника, голландцы хотят арендовать игрока с правом выкупа за 20 млн. евро. Информируется, что «красно-белые» рассчитывают на полноценный трансфер стоимостью в 25 млн. евро.

Информируется, что сам игрок хочет играть, потому что стал третьим выбором на позицию форварда, к тому же к уходу из «Спартака» его настойчиво склоняет агент.

В пяти играх нынешнего сезона Манфред результативными действиями не отметился. Действующий контракт игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.