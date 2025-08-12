ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Риека» на выезде победила «Шелбурн» и прошла дальше в квалификации Лиги Европы

    «Шелбурн» — «Риека»: счет матча 1:3, обзор голов

    В матче квалификации Лиги Европы хорватская «Риека» на выезде победила ирландский «Шелбурн» со счетом 3:1.

    «Риека»
    «Риека»

    На точные удары Тони Фрука, Тьяго Дантаса и Анте Ореца хозяева ответили лишь голом Адемило Одубеко.

    Футбол. Лига Европы. Квалификация
    Шелбурн — Риека 1:3
    Голы: 0:1 Тони Фрук (33'), 0:2 Тьягу Данташ (73'), 1:2 Ademipo Odubeko (пенальти) (86'), 1:3 Ante Orec (90') Шелбурн: Wessel Speel, Milan Mbeng, Sam Bone, Paddy Barrett, James Norris (Evan Caffrey, 78'), Harry Wood, Jonathan Lunney (Эллис Чапман, 78'), Kameron Ledwidge, Ali Coote (John Martin, 46'), Ademipo Odubeko, Kerr McInroy (Джорджи Келли, 90') Риека: Мартин Зломислич, Степан Раделич, Нико Янкович, Тони Фрук, Тьягу Данташ (Дамир Крейлах, 90'), Деян Петрович, Анте Матей Юрич (Юстас Ласицкас, 75'), Merveil Ndockyt (Лука Менало, 90'), Mladen Devetak, Ante Majstorovic, Ante Orec Предупреждение: Ante Orec (87')

    Таким образом, «Риека» смогла пробиться в следующий раунд квалификации, где сыграет с победителем пары ПАОК — «Вольфсбергер».

