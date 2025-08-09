1-й таймАхмат — ЗенитОнлайн
    Станислав Черчесов«Ахмат» — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция
  • 19:58
    • Хет-трик Батракова помог «Локомотиву» обыграть «Спартак»
  • 20:35
    • Голы Альвареса и Гризманна помогли «Атлетико» обыграть «Ньюкасл»
  • 20:32
    • Сафиуллин не смог обыграть Руне во втором круге турнира в Цинциннати
  • 20:25
    • Павлюченкова вылетела из турнира в Цинциннати
  • 19:38
    • Потапова проиграла Свентек и вылетела из турнира в Цинциннати
    Голы Альвареса и Гризманна помогли «Атлетико» обыграть «Ньюкасл»

    Футбол Товарищеские матчи
    В одной из встреч «Атлетико» на чужом поле обыграл «Ньюкасл» (2:0) в рамках товарищеского противостояния.

    Хулиан Альварес — нападающий «Атлетико»
    Хулиан Альварес — нападающий «Атлетико»

    В составе «матрасников» голы записали на свой счет Хулиан Альварес на 50-й минуте и Антуан Гризманн на 63-й минуте.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Ньюкасл — Атлетико 0:2
    Голы: 0:1 Хулиан Альварес (50'), 0:2 Антуан Гризманн (63') Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер (Leo Shahar, 87'), Свен Ботман (Алекс Мерфи, 46'), Джамал Ласcеллс, Тино Ливраменто, Харрисон Эшби (Alfie Harrison, 61'), Сандро Тонали, Харви Льюис Барнс, Жоэлинтон, Энтони Эланга, Энтони Гордон (Sean Neave, 84') Атлетико: Ян Облак (Хуан Муссо, 61'), Маттео Руджери (Хавьер Галан, 61'), Давид Ганцко (Клеман Лангле, 61'), Робен Ле Норман (Taufik Seidu, 61'), Алекс Баэна (Alejandro Monserrate, 61'), Тьяго Альмада (Александр Сёрлот, 61'), Конор Галлахер (Коке, 61'), Джонни Кардозо (Антуан Гризманн, 61'), Маркос Льоренте (Марк Пубиль, 61'), Хулиан Альварес (Карлос Мартин, 61'), Джулиано Симеоне (Науэль Молина, 61') Предупреждения: Давид Ганцко (33'), Taufik Seidu (78')

    В следующем матче «Атлетико» сыграет против «Эспаньола» 17-го августа. «Ньюкасл» встретится с «Астон Виллой» 16-го числа.

    В параллельном матче «Болонья» обыграла «Штутгарт» (1:0).

    Единственный гол итальянская команда забила на 32-й минуте благодаря точному удару Мартина Витика.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Штутгарт — Болонья 0:1
    Гол: 0:1 Мартин Витик (32')

    В следующей встрече «Болонья» сыграет против ОФИ 16-го августа, а «Штутгарт» — против «Баварии» в тот же день.

