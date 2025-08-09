Голы Альвареса и Гризманна помогли «Атлетико» обыграть «Ньюкасл»

Хулиан Альварес — нападающий «Атлетико» Фото: globallookpress.com
В составе «матрасников» голы записали на свой счет Хулиан Альварес на 50-й минуте и Антуан Гризманн на 63-й минуте.
Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
Ньюкасл — Атлетико 0:2
Голы: 0:1 Хулиан Альварес (50'), 0:2 Антуан Гризманн (63') Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер (Leo Shahar, 87'), Свен Ботман (Алекс Мерфи, 46'), Джамал Ласcеллс, Тино Ливраменто, Харрисон Эшби (Alfie Harrison, 61'), Сандро Тонали, Харви Льюис Барнс, Жоэлинтон, Энтони Эланга, Энтони Гордон (Sean Neave, 84') Атлетико: Ян Облак (Хуан Муссо, 61'), Маттео Руджери (Хавьер Галан, 61'), Давид Ганцко (Клеман Лангле, 61'), Робен Ле Норман (Taufik Seidu, 61'), Алекс Баэна (Alejandro Monserrate, 61'), Тьяго Альмада (Александр Сёрлот, 61'), Конор Галлахер (Коке, 61'), Джонни Кардозо (Антуан Гризманн, 61'), Маркос Льоренте (Марк Пубиль, 61'), Хулиан Альварес (Карлос Мартин, 61'), Джулиано Симеоне (Науэль Молина, 61') Предупреждения: Давид Ганцко (33'), Taufik Seidu (78')
В следующем матче «Атлетико» сыграет против «Эспаньола» 17-го августа. «Ньюкасл» встретится с «Астон Виллой» 16-го числа.
В параллельном матче «Болонья» обыграла «Штутгарт» (1:0).
Единственный гол итальянская команда забила на 32-й минуте благодаря точному удару Мартина Витика.
Штутгарт — Болонья 0:1
Гол: 0:1 Мартин Витик (32')
В следующей встрече «Болонья» сыграет против ОФИ 16-го августа, а «Штутгарт» — против «Баварии» в тот же день.