    «Лидс» — «Милан». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция товарищеского матча «Лидс» — «Милан»

    Футбол Товарищеские матчи Лидс Милан
    Рафаэль Леао
    Рафаэль Леао
    В субботу, 9 августа, состоится товарищеский матч, в котором примут участие английский «Лидс» и итальянский «Милан». Начало игры в 17:00 МСК. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча.

    Перед матчем

    16:30 Главный судья матча — Пол Маклафлин из Ирландии.

    Cтартовые составы команд

    «Лидс»: Перри, Гудмундссон, Шмидт, Стрёйк, Родон, Ампаду, Танака, Стах, Ньонто, Джеймс, Пиру

    «Милан»: Террачиано, Эступиньян, Павлович, Габбия, Маньи, Яшари, Сала, Муса, Окафор, Чуквуэзе, Хименес

    «Лидс»

    Набрав 100 очков и забив больше всех, «Лидс» обеспечил себе победу в Чемпионшипе в прошлом сезоне. Команда Даниэля Фарке готовится к возвращению в Английскую Премьер-лигу и для этого уже было потрачено около 90 миллионов. В каждой линии появилось минимум по новичку: вратарь Люка Пери из «Лиона», центральный защитник Яка Бийол из «Удинезе», левый защитник Габриэль Гудмундссон из «Лилля», опорный полузащитник Антон Стах их «Хоффенхайма», полузащитник Шон Лонгстафф из «Ньюкасла» и нападающий Лукас Немча из «Вольфсбурга». Некоторые из новичков уже успели принять участие в контрольных матчах против «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреала», где «Лидс», не будучи фаворитом, хорошо себя показал. Грозному сопернику по будущему сезону в АПЛ «белые» забить не позвволили (0:0), в игре с испанцами обменялись голами, так же разойдясь миром (1:1). Теперь они готовы проверить свои силы с ещё одним серьёзным соперником и также из другой страны — матч с «Миланом» станет последней проверкой межсезонья для «Лидса».

    «Милан»

    Прошлый кошмарный сезон под рукововодством Паоло Фонсеки, а заетм его соотечественника Сержиу Консейсау, всем болельщикам «россонери» хочется забыть. 8-е место в Итальянском чемпионате и непопадание в еврокубки по итогам сезона — явная катастрофа для суперклуба со славной историей. В результате, «Милан» терпя финансовые убытки, не сумел сохранить в своём составе лучшего игрока прошлого сезона Тиджани Рейндерса. Также команду покинул левый защитник Тео Эрнандес, некогда считавшийся одним из её главных лидеров. Строить новый «Милан» призван Массимилиано Аллегри, который уже приводил клубк чемпионству в 2010 году. Милан перестраивается с проверенным и авторитетным тренером. Аллегри удалось убедить остаться в команде другим лидерам, таким как, Леао, Меньян и Пулишич. Новый тренер строит силовую команду, которая в первую очередь пытается не дать показать свои лучшие качества сопернику. Пока что его главным изменением видится полузащита: вместо Рейндерса был куплен талантливый итальянец Самуэле Риччи, из «Брюгге» — открытие прошлого сезона Ардон Яшари и , наконец, пусть и доигрывающая, но всё ещё звезда мирового футбола — Лука Модрич пришёл свободным агентом. Подготовку к сезону «россонери» начали в Азии, где сначала уступили с минимальным счётом «Арсеналу» (0:1), а после обыграли «Ливерпуль» (4:2). Затем «красно-чёрные»отправились в Австралию, где разгромили местный «Перт Глори» со счётом 9:0.

    Очные матчи

    За всю историю комнды играли друг с другом всего трижды. Два раза в начале 00-х, на групповой стадии Лиги Чемпионов, с победой «Лидс» в Англии 1:0 и ничей в Италии 1:1. Ну и самый памятьный матч — финал Кубок обладателей кубков 1973 года, тогда «Милан» взял трофей, минимально обыграв «Лидс».

    Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.20.

