    Хау: У Исака есть будущее в «Ньюкасле»

    Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау дал комментарий по поводу будущего в команде форварда Александра Исака.

    Александр Исак
    Александр Исак

    «Мы вели обсуждения, и на данный момент ясно, что он не может быть в составе команды. Я не знаю, как долго это продлится. Обсуждения между нами должны оставаться конфиденциальными, но ясно, что сейчас я не могу включить его в команду.

    Я хочу, чтобы Алекс играл сегодня. Я хочу, чтобы он тренировался завтра. Мы бы с удовольствием видели его в составе — позвольте мне это ясно дать понять. Во мне нет ни капли сомнений в этом желании. Но я не думаю, что ситуация изменится до матча с "Астон Виллой". Очень обидно, что мы теряем такого важного игрока.

    Он находится здесь, так что, конечно, у него есть будущее в "Ньюкасле". Со стороны клуба и всех, кто с ним связан, мы бы очень хотели, чтобы он снова был с командой. Но для этого должны быть соблюдены определённые условия. Он здесь, у него контракт с нами, и пока это так, конечно, остаётся шанс, что он снова сыграет за "Ньюкасл". Но я не знаю, что принесёт будущее.

    Он тренируется позже, чем остальная команда. После турне у нас были обсуждения всего, что произошло за это время. Но если говорить о дисциплинарных мерах — думаю, их пока не было.

    Обязать его остаться? Это не так просто, иначе мы бы уже давно это сделали. Я не думаю, что сейчас у нас есть возможность это сделать. Он не играет не из-за проблем с физической формой. Его травма бедра прошла. С физической формой у него всё в порядке», — приводит слова Хау Daily Mail.

    • В прошлом сезоне Исак сыграл 42 матча в составе «сорок», забил 27 голов и сделал 6 результативных передач. Его контракт с «Ньюкаслом» действует до лета 2028 года, а рыночная цена на Transfermarkt равна € 120 млн.

