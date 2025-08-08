Ловчев: Станкович психологически очень устал

Бывший футболист московскогопрокомментировал работу нынешнего главного тренера москвичей

«У него ведь была симпатичная команда, но почему-то всё стало разлаживаться. По большому счёту, что-то стало происходить внутри команды. И он сказал фразу "Я устал". На которую я сразу среагировал: "А от чего? От футбола, от России, от бабла, которое получаешь? " Эта фраза говорит о том, что он психологически очень устал. Он стал дёргаться и бросаться на судей. И вместо того чтобы сказать команде: "Как бы нас ни судили, мы просто сильнее", он всё стал выплёскивать на судей. И игроки это чётко почувствовали», — приводит слова Ловчева «РИА Новости Спорт».

Напомним, что «Спартак» смог набрать только 4 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.