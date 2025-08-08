ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Георгий ЧерданцевГеоргий Черданцев: Шансы на трофей у «Локо» будут если все остальные проведут худший за последние 10 лет сезон
  • 15:34
    • Сборная России проведет товарищеский матч с Боливией
  • 13:45
    • Роберт Левандовский угодил в лазарет «Барселоны»
  • 12:22
    • Россия и Иран проведут товарищеский матч в Волгограде
  • 07:14
    • Хачанов проиграл в финале «Мастерса» в Торонто
  • 23:44
    • «Утрехт» в гостях обыграл «Серветт» в матче квалификации ЛЕ
    Все новости спорта

    Ловчев: Станкович психологически очень устал

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал работу нынешнего главного тренера москвичей Деяна Станковича.

    Евгений Ловчев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгений Ловчев

    «У него ведь была симпатичная команда, но почему-то всё стало разлаживаться. По большому счёту, что-то стало происходить внутри команды. И он сказал фразу "Я устал". На которую я сразу среагировал: "А от чего? От футбола, от России, от бабла, которое получаешь? " Эта фраза говорит о том, что он психологически очень устал. Он стал дёргаться и бросаться на судей. И вместо того чтобы сказать команде: "Как бы нас ни судили, мы просто сильнее", он всё стал выплёскивать на судей. И игроки это чётко почувствовали», — приводит слова Ловчева «РИА Новости Спорт».

  • Георгий Черданцев: Шансы на трофей у «Локо» будут если все остальные проведут худший за последние 10 лет сезон
  • Легендарный комментатор — о старте нового сезона РПЛ и проблемах российского футбола
  • Сегодня

    • Напомним, что «Спартак» смог набрать только 4 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Акрон» задаст жару хозяевам
  • «Динамо» Махачкала — «Акрон». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Галатасарай» одержит уверенную победу?
  • «Газиантеп» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Казанцы дадут бой армейцам в Москве?
  • ЦСКА — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.60
  • Экспресс дня 8 августа
  • Сегодня в 22:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Газиантеп — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч ЦСКА — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 15:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 14:45
    •  2.31
  • Прогноз на матч Вонг — Эмбер
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бергс — Сонего
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Арсенал — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры