Александр Клюев: То, что Тикнизян хотел от Европы — то и получает

Агент, представляющий интересы защитника, рассказал об адаптации игрока в Сербии.

«Наир хорошо адаптировался в коллективе, к требованиям тренера. Он в хороших отношениях с командой. Например, пришел Марко Арнаутович — он дает Наиру советы. То, что он хотел от Европы — то и получает», — приводит слова Клюева «СЭ».

Напомним, что 22 июня 26-летний Тикнизян перешел из московского «Локомотива» в сербский клуб «Црвена Звезда», подписав контракт на три сезона — до 2028 года.

За прошлый сезон 2024/25 Тикнизян провел 33 матча за «Локомотив», забил два гола и отдал одну результативную передачу.