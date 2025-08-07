ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Александр Клюев: То, что Тикнизян хотел от Европы — то и получает

    Футбол Футбол России Црвена Звезда
    Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Црвены Звезды» Наира Тикнизяна, рассказал об адаптации игрока в Сербии.

    Наир Тикнизян
    Наир Тикнизян

    «Наир хорошо адаптировался в коллективе, к требованиям тренера. Он в хороших отношениях с командой. Например, пришел Марко Арнаутович — он дает Наиру советы. То, что он хотел от Европы — то и получает», — приводит слова Клюева «СЭ».

    Напомним, что 22 июня 26-летний Тикнизян перешел из московского «Локомотива» в сербский клуб «Црвена Звезда», подписав контракт на три сезона — до 2028 года.

    За прошлый сезон 2024/25 Тикнизян провел 33 матча за «Локомотив», забил два гола и отдал одну результативную передачу.

