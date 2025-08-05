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    Президент «Ахмата» объяснил отставку Сторожука с поста главного тренера

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    Президент «Ахмата» Якуб Закриев высказался об отставке Александра Сторожука с поста главного тренера команды.

    Александр Сторожук
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    Александр Сторожук

    «Четыре поражения в четырех официальных матчах — не тот результат, на который мы рассчитывали в начале сезона. Мы обсудили сложившуюся ситуацию и решили прекратить сотрудничество по согласию сторон. Желаю Александру Александровичу и его штабу всего самого хорошего.

    Имя нового тренера? Никто не был готов к быстрой отставке главного тренера, но и времени нет на долгие поиски. Сейчас мы на стадии переговоров с одним из специалистов. Пока подписи не поставлены в документах, нет смысла озвучивать фамилию. Надеюсь, что переговоры пройдут успешно и новый главный тренер приступит к своим обязанностям до ближайшего матча чемпионата», — приводит слова Закриева пресс‑служба «Ахмата».

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