Президент «Ахмата» объяснил отставку Сторожука с поста главного тренера

Президентвысказался об отставкес поста главного тренера команды.

«Четыре поражения в четырех официальных матчах — не тот результат, на который мы рассчитывали в начале сезона. Мы обсудили сложившуюся ситуацию и решили прекратить сотрудничество по согласию сторон. Желаю Александру Александровичу и его штабу всего самого хорошего.

Имя нового тренера? Никто не был готов к быстрой отставке главного тренера, но и времени нет на долгие поиски. Сейчас мы на стадии переговоров с одним из специалистов. Пока подписи не поставлены в документах, нет смысла озвучивать фамилию. Надеюсь, что переговоры пройдут успешно и новый главный тренер приступит к своим обязанностям до ближайшего матча чемпионата», — приводит слова Закриева пресс‑служба «Ахмата».

Ранее сообщалось о том, что Станислав Черчесов может возглавить грозненскую команду.

После 3-х туров в РПЛ «Ахмат» занимает 13-е место в таблице без набранных баллов.