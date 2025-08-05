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    «Чемпионат»: Черчесов близок к возвращению в «Ахмат»

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    «Ахмат» близок к назначению Станислава Черчесова на пост главного тренера, об этом сообщает «Чемпионат».

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    По информации источника, тренеру предложен долгосрочный контракт. Он должен быть подписан в ближайшие дни.

    Сегодня, 5 августа, грозненский клуб объявил об уходе Александра Сторожука с поста главного тренера. В нынешнем сезоне «Ахмат» потерпел четыре поражения в четырех матчах Кубка России и Мир РПЛ.

    Последним местом работы 61-летнего Черчесова была сборная Казахстана, которую российский специалист покинул в январе 2025 года.

    Ранее Станислав Черчесов работал с такими командами, как «Ференцварош», «Легия», «Спартак», московское «Динамо», «Амкар» и «Терек», ныне — «Ахмат».

    Вместе с грозненцами специалист работал в период с 2011 по 2013 год.

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