«Чемпионат»: Черчесов близок к возвращению в «Ахмат»

близок к назначениюна пост главного тренера, об этом сообщает «Чемпионат»

По информации источника, тренеру предложен долгосрочный контракт. Он должен быть подписан в ближайшие дни.

Сегодня, 5 августа, грозненский клуб объявил об уходе Александра Сторожука с поста главного тренера. В нынешнем сезоне «Ахмат» потерпел четыре поражения в четырех матчах Кубка России и Мир РПЛ.

Последним местом работы 61-летнего Черчесова была сборная Казахстана, которую российский специалист покинул в январе 2025 года.

Ранее Станислав Черчесов работал с такими командами, как «Ференцварош», «Легия», «Спартак», московское «Динамо», «Амкар» и «Терек», ныне — «Ахмат».

Вместе с грозненцами специалист работал в период с 2011 по 2013 год.