Пономарев покинул пост гендиректора «Черноморца»

Новороссийский объявил об уходе с поста генерального директора клуба

«Дорогие болельщики, сегодня для меня один из самых трудных дней, я покидаю пост генерального директора футбольного клуба "Черноморец". Это решение далось мне непросто и продиктовано личными причинами, требующими моего полного внимания и присутствия вне футбола», — цитирует Пономарева пресс‑служба «Черноморца».

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Пономарев работал в Новороссийске на этой должности с июля 2024 года. После трех туров в таблице Первой лиги «Черноморец» располагается на 13-м месте с одним очком.