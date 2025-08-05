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    Антон Миранчук может перейти в московское «Динамо»

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    Президент «Сьона» Кристиан Константин отметил, что хавбек швейцарского клуба Антон Миранчук может перейти в московское «Динамо».

    Антон Миранчук
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    Антон Миранчук

    «В настоящий момент начинается обсуждение с московским "Динамо" по переходу Миранчука. Если информация об интересе от "Динамо" подтвердится, я буду рад продолжить переговоры напрямую с президентом этого клуба.

    Ранее у меня уже были очень приятные и конструктивные беседы на другие темы — как с министром спорта России, так и с президентом "Зенита" Санкт-Петербург.

    Что касается "Зенита", мы не обсуждали вопрос по Антону. Интерес к Миранчуку поступал именно со стороны "Динамо". Что касается деталей и условий, мне еще предстоит их обсудить с президентом московского клуба», — сказал Константин Sport24.

    Антон Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года. Его контракт рассчитан до июня 2026 года.

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