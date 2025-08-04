Источник: Энцо Мийо ведет переговоры с «Аль-Ахли»

23-летний полузащитникнаходится на пороге перехода в чемпионат Саудовской Аравии.

Как пишет журналист Флориан Плеттенберг, новым клубом француза может стать «Аль-Ахли», а тренер саудитов Маттиас Яйссле лично заинтересован в этом трансфере.

Сообщается, что немецкий клуб получит за футболиста не менее 28 миллионов евро. В борьбе за игрока «Аль-Ахли» опередил мадридский «Атлетико», который также проявлял интерес к хавбеку.

В минувшем сезоне Бундеслиги Энцо Мийо забил шесть голов и отдал пять результативных передач за 29 матчей чемпионата. В Лиге чемпионов он также отметился двумя голами в восьми играх.