Бруну Фернандеш: Мы становимся лучше, но еще не находимся там, где должны быть

Полузащитниквысказался о товарищеском матче против(2:2).

«Мы не хотели завершать турне таким образом. Не лучшая игра в нашем исполнении, мы были несобранными. Мы хотим избегать подобного, ведь за это приходится расплачиваться.

Мы становимся лучше, но еще не находимся там, где должны быть. Не хочу никого критиковать, ведь клуб делает всё, что возможно в текущей финансовой ситуации, но совершенно ясно, что нужно усилить состав для увеличения конкурентоспособности и качества. Нужны ещё один или два игрока, которые помогут всей команде сделать шаг вперёд», — приводит слова хавбека Sport.es.

Календарь и таблица АПЛ

В прошлом сезоне «МЮ» занял 15-е место, набрав 42 очка. Первый матч нового сезона команда сыграет 17 августа с «Арсеналом» на «Олд Траффорд». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.