ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Беньямин ШешкоАрендная агония. Пять отчаянных трансферов «Манчестер Юнайтед» после Шешко
  • 19:55
    • «Зенит» и ЦСКА поделили очки в матче РПЛ
  • 18:02
    • Норрис — победитель Гран-при Венгрии, Пиастри — второй
  • 20:57
    • Тульский «Арсенал» одержал волевую победу над «Черноморцем»
  • 20:53
    • «Факел» обыграл «Сокол» в матче Первой лиги
  • 17:57
    • «Балтика» смогла удержать победу в матче против «Оренбурга»
    Все новости спорта

    Тренер «Динамо» Мх: Матч против «Ахмата» будет непростым и интересным для зрителей

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо-Махачкала Ахмат
    Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура РПЛ против «Ахмата».

    Хасанби Биджиев — главный тренер «Динамо» Мх
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хасанби Биджиев — главный тренер «Динамо» Мх

    «У этого матча есть определенный подтекст. Можно сказать, братское дерби. "Ахмат" сильно изменился в межсезонье. Ожидаю, что матч будет непростым и интересным для зрителей.

    Может ли большое количество новичков у "Ахмата" сыграть на руку "Динамо"? Сложно сказать, игра покажет. С одной стороны, когда есть новички, им нужно время для адаптации, с другой — времени прошло достаточно», — сказал Биджиев «Матч ТВ».

  • РПЛ. «Краснодар» обыграл «Динамо», «Локомотив» продолжает лидировать в РПЛ, «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА
  • Обзор матчей 3-го тура российской Премьер-лиги
  • Сегодня

    • Матч между махачкалинским «Динамо» и «Ахматом» состоится сегодня, 3-го августа в 20:30 по мск. Стартовые составы команд можно посмотреть по этой ссылке.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Атлетико» оседлает «драконов»
  • «Порту» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • Рублев снова обыграет Давидовича-Фокину?
  • Рублев — Давидович-Фокина. Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • «Красные дьяволы» будут спешить!
  • «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.84
  • Экспресс дня 3 августа
  • Сегодня в 20:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Порту — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Рублев — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Микельсен — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Зверев — Попырин
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Севилья — Аль-Кадисия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мбоко — Боусас-Манейро
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры