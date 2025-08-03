Тренер «Динамо» Мх: Матч против «Ахмата» будет непростым и интересным для зрителей

Главный тренер махачкалинскогоподелился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура РПЛ против

«У этого матча есть определенный подтекст. Можно сказать, братское дерби. "Ахмат" сильно изменился в межсезонье. Ожидаю, что матч будет непростым и интересным для зрителей.

Может ли большое количество новичков у "Ахмата" сыграть на руку "Динамо"? Сложно сказать, игра покажет. С одной стороны, когда есть новички, им нужно время для адаптации, с другой — времени прошло достаточно», — сказал Биджиев «Матч ТВ».

Матч между махачкалинским «Динамо» и «Ахматом» состоится сегодня, 3-го августа в 20:30 по мск. Стартовые составы команд можно посмотреть по этой ссылке.