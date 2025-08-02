«Эстудиантес» близок к трансферу Адольфо Гайча из ЦСКА

Аргентинскийведёт продвинутые переговоры о переходе нападающего московского. Об этом сообщил журналист Герман Гарсия Грова на своей странице в X.

По его информации, 26-летний форвард близок к подписанию контракта сроком на два с половиной года. Однако ЦСКА и «Эстудиантес» всё ещё обсуждают отдельные детали трансфера.

Гайч перешёл в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» летом 2020 года, но большую часть времени провёл в арендах — он выступал за «Беневенто», «Уэску», «Верону», «Ризеспор» и «Антальяспор». За основной состав армейцев аргентинец сыграл 39 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Контракт Гайча с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года.