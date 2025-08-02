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    «Эстудиантес» близок к трансферу Адольфо Гайча из ЦСКА

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    Аргентинский «Эстудиантес» ведёт продвинутые переговоры о переходе нападающего московского ЦСКА Адольфо Гайча. Об этом сообщил журналист Герман Гарсия Грова на своей странице в X.

    Адольфо Гайч
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    Адольфо Гайч

    По его информации, 26-летний форвард близок к подписанию контракта сроком на два с половиной года. Однако ЦСКА и «Эстудиантес» всё ещё обсуждают отдельные детали трансфера.

    Гайч перешёл в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» летом 2020 года, но большую часть времени провёл в арендах — он выступал за «Беневенто», «Уэску», «Верону», «Ризеспор» и «Антальяспор». За основной состав армейцев аргентинец сыграл 39 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

    Контракт Гайча с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года.

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