Осинькин — о несостоявшемся трансфере Пиняева в ЦСКА: Большой разницы между ЦСКА и «Локомотивом» нет

Бывший главный тренервысказался о несостоявшемся переходе вингерав ЦСКА.

«Большой разницы между ЦСКА и "Локомотивом" нет. Кроме финансовой. Отсюда и решение Пиняева ничего не менять. "Локомотив" отлично к нему относился, многое сделал для его развития — там Сергей прогрессирует. В этом клубе он и остаётся, готов прогрессировать дальше. В том числе и для своей цели — поиграть за границей. Сергей всегда говорил, что хочет этого», — приводит слова Осинькина «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что красно-синие активировали пункт выкупа игрока в размере 900 млн рублей, но не смогли договориться о переходе с самим футболистом.