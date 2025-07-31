Жедсон Фернандеш перешел в «Спартак»

Полузащитник «Бешикташа»стал игроком московского сообщает официальный сайт красно-белых.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Жедсон Фернандеш Фото: spartak.com

Соглашение с 26-летним португальцем заключено до лета 2029 года. Жедсон Фернандеш получил в «Спартаке» №83.

Сумма сделки оценивается в € 20 млн + € 5 млн — в виде бонусов, а зарплата хавбека в московском клубе составит € 3,5 млн с учетом бонусов (в 2,5 раза больше, чем у него было в турецком клубе).

В итоге, Жедсон Фернандеш побил трансферный рекорд «Спартака». Ранее самым дорогим футболистом был нападающий Ливай Гарсия, который перебрался из греческого АЕК в начале 2025 года за 18,7 млн евро.