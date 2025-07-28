Конате назвал причину поражения от ЦСКА

Форвард грозненского «Ахмата»объяснил причину поражения своей команды в матче второго тура от ЦСКА (1:2).

«В конце первого тайма нам просто не хватило концентрации, и мы пропустили два гола за две минуты. Мы все равно провели хорошую игру, было достаточно моментов, особенно в конце матча. Обидно, но это футбол.

Эти два пропущенных мяча сильно ударили по вашей морали? Чуть‑чуть. Но это футбол, продолжаем работать дальше», — сказал Конате «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Ахмат» пропустил два гола подряд в компенсированное к первому тайму время, ведя со счетом 1:0. В третьем туре команда отправится в гости к «Динамо» Махачкала.