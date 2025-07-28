Конате назвал причину поражения от ЦСКА

Мохамед Конате Фото: globallookpress.com
«В конце первого тайма нам просто не хватило концентрации, и мы пропустили два гола за две минуты. Мы все равно провели хорошую игру, было достаточно моментов, особенно в конце матча. Обидно, но это футбол.
Эти два пропущенных мяча сильно ударили по вашей морали? Чуть‑чуть. Но это футбол, продолжаем работать дальше», — сказал Конате «Матч ТВ».
«Ахмат» пропустил два гола подряд в компенсированное к первому тайму время, ведя со счетом 1:0. В третьем туре команда отправится в гости к «Динамо» Махачкала.