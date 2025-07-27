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    «Факел» обыграл «Уфу» в матче Первой лиги

    «Факел» — «Уфа»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Факел» одержал победу над «Уфой» (1:0) в матче 2-го тура Первой лиги.

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    Фрагмент матча

    Единственный гол в этом матче забил Илья Гапонов на 80-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Факел — Уфа 1:0
    Голы: 0:1 Андрей Мостовой (пенальти) (11'), 0:2 Матео Кассьерра (36') Факел: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Угочукву Иву, Дмитрий Кабутов, Богдан Йочич, Велдин Ходжа, Дардан Шабанхаджай, Мирлинд Даку Уфа: Евгений Латышонок, Ванья Дркушич, Нино, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан, Вильмар Барриос, Жерсон, Андрей Мостовой, Педро Родригес, Максим Глушенков, Матео Кассьерра

    После этого матча «Факел» занимает 2-е место в таблице Первой лиги с 6-ю очками в активе. «Уфа» — на 16-й позиции (1).

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