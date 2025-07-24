Талалаев: Я признателен Берише, что он готов идти с нами вместе

Наставник «Балтики»отреагировал на интерес со стороны калининградского клуба к форварду. Нападающий покинул «Ахмат» и стал свободным агентом.

«Я признателен Берише, что он готов идти с нами вместе. Будем обсуждать это вместе с руководством, спортивным директором, есть ли у нас такая возможность. Мы сами выработали определённые принципы для развития нашего клуба, и если переступать через них, будет сложнее.

У Бериши дела замечательно — он полностью готов, тренируется. Он уже участвовал в контрольных матчах за "Ахмат" и выглядел там неплохо, как мы посмотрели», — сказал Талалаев «Чемпионату».

Прогнозы и ставки на футбол

Бериша сыграл за «Ахмат» 199 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 23 результативные передачи.