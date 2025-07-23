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    «Рубин» близок к приобретению защитника «Бари» Мехди Дорваля

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    Казанский «Рубин» на финишной прямой в переговорах по трансферу 24-летнего алжирского защитника Мехди Дорваля из итальянского «Бари».

    Мехди Дорваль
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    Мехди Дорваль

    Как сообщает итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио, стороны уже согласовали ключевые детали сделки. Сумма трансфера составит около 2,5 миллиона евро. Ожидается, что с игроком будет подписан контракт сроком на четыре года.

    На данный момент сделка ожидает завершения формальных процедур — итальянская сторона ждет поступления банковских гарантий от «Рубина» для окончательного оформления перехода.

    В сезоне-2024/25 Мехди Дорваль провел за «Бари» 38 матчей во всех турнирах.

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