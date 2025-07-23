«Рубин» близок к приобретению защитника «Бари» Мехди Дорваля

Казанскийна финишной прямой в переговорах по трансферу 24-летнего алжирского защитникаиз итальянского

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Мехди Дорваль Фото: detik.com

Как сообщает итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио, стороны уже согласовали ключевые детали сделки. Сумма трансфера составит около 2,5 миллиона евро. Ожидается, что с игроком будет подписан контракт сроком на четыре года.

На данный момент сделка ожидает завершения формальных процедур — итальянская сторона ждет поступления банковских гарантий от «Рубина» для окончательного оформления перехода.

В сезоне-2024/25 Мехди Дорваль провел за «Бари» 38 матчей во всех турнирах.