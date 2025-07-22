Де Дзерби: Мы хотим соревноваться с «ПСЖ» лучше, чем в прошлом сезоне

Главный тренервысказался о перспективах команды в новом сезоне Лиги 1.

«Мы хотим соревноваться с "ПСЖ" лучше, чем это было в прошлом сезоне. Я не говорю, что парижане больше по своей сути, чем "Марсель". Я говорю, что до сих пор они обладали большей силой, чем мы. Матчи между "ПСЖ" и "Марселем" — это не класико.

Класико — это "Юве — 'Интер': из десяти встреч четыре победы у 'Интера', пять — у 'Юве'. И ничья. 'ПСЖ' — 'Марсель': 23 игры, 19 побед парижан, три ничьих и одна победа у 'Марселя'. Для меня это не класико", — приводит слова Де Дзерби Le Parisien.

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Напомним, что в прошлом сезоне Лиги 1 "Марсель" финишировал на втором месте, отстав от "ПСЖ" на 19 очков.