Официально: «Ювентус» выкупил трансфер Франсишку Консейсау

Туринский объявил о переходе из «Порту» вингера

Сумма сделки составила 32 млн евро, именно она была прописана в арендном контракте 22-летнего футболиста.

Франсишку Консейсау является воспитанником «Порту» и сыном экс-тренера «Милана» Сержиу Консейсао, весь прошлый сезон провел в аренде в «Ювентусе». С туринцами он подписал контракт на пять лет.

Всего в минувшем сезоне португалец сыграл за «старую синьору» 40 матчей, забил в них 7 голов и сделал 6 результативных передач. В составе сборной Англии на его счету 11 матчей и забил 2 гола.