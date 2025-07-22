ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрий КовтунЮрий Ковтун: «Балтика» могла и выиграть, особых шансов у «Динамо» не было
    Все новости спорта

    Официально: «Ювентус» выкупил трансфер Франсишку Консейсау

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Трансферы Серия A Футбол Италии Ювентус Португалия Порту
    Туринский «Ювентус» объявил о переходе из «Порту» вингера Франсишку Консейсау.

    Франсишку Консейсау
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Франсишку Консейсау

    Сумма сделки составила 32 млн евро, именно она была прописана в арендном контракте 22-летнего футболиста.

    Франсишку Консейсау является воспитанником «Порту» и сыном экс-тренера «Милана» Сержиу Консейсао, весь прошлый сезон провел в аренде в «Ювентусе». С туринцами он подписал контракт на пять лет.

  • Модрич едет в Италию: как Серия А стала раем для возрастных футболистов
  • Нет сомнений, что 40-летний Модрич идеально впишется в новый чемпионат
  • 14/07/2025

    • Всего в минувшем сезоне португалец сыграл за «старую синьору» 40 матчей, забил в них 7 голов и сделал 6 результативных передач. В составе сборной Англии на его счету 11 матчей и забил 2 гола.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Киевляне стартуют в Лиге чемпионов с победы?
  • «Хамрун» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Шотландцы окажутся сильнее «Панатинаикоса»?
  • «Рейнджерс» — «Панатинаикос». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Англичанки уверенно проследуют в финал
  • Англия (ж) — Италия (ж). Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 23 июля
  • Завтра в 19:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Хамрун — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Панатинаикос
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Англия (ж) — Италия (ж)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Германия (ж) — Испания (ж)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Шелбурн — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Милан — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Будучность — Милсами
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Олимпия Любляна — Интер Эскальдес
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры