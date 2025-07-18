ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЖерсонГотовь сани летом. Семь самых громких трансферов РПЛ межсезонья
    Все новости спорта

    Талалаев: Не могу сказать, что довольны, но спасибо ребятам сказал

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Балтика Динамо
    Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о матче с «Динамо» (1:1).

    Андрей Талалаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Талалаев

    «Сыграли качественно, а качество, как правило, приносит результат. Не могу сказать, что довольны, но спасибо ребятам сказал.

    Не привык, чтобы моя команда уступала в концовках тайма. Сегодня почему-то было так, надо будет разобраться, что случилось.

    В атаке у "Динамо" было полтора момента, больше с игры я особо не помню. Любой стандарт, по моему мнению, можно свистнуть, а можно и нет. Сегодня аутов и угловых у "Динамо" было больше, они больше владели мячом, так и получилось.

    Молодёжь очень быстро из уверенных становится самоуверенной, чуть теряется дисциплина. Поэтому надо было вовремя сделать замены. Хотел в перерыве, но сделал в начале второго тайма. Мы могли играть в тот футбол, который хотели, поскольку выездной матч, стадион не гонит вперед, могли выбрать свою тактику.

    Все недочёты пацаны компенсировали своей самоотдачей. Ошибки, которые происходят из-за молодости, я не хочу осуждать. Их не надо повторять, это да. Но сегодня могу всех своих игроков поблагодарить.

    После выхода из ФНЛ у нас пришло 8 новых футболистов, сильно возросло качество на тренировках. Мои игроки видят, что могут работать на одном уровне с лучшими в РПЛ, с теми, кого оценивают в 20+ миллионов», — передает слова Талалаева журналист LiveSport.

    Календарь и таблица РПЛ

    У «Динамо» и «Балтики» теперь по одному набранному очку.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Красно-белые» начнут сезон с уверенной победы?
  • «Спартак» — «Динамо» Мх. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Стартует ли «Локомотив» с победы?
  • «Локомотив» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Рублев снова проиграет Ковачевичу?
  • Рублев — Ковачевич. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.75
  • Экспресс дня 19 июля
  • Сегодня в 18:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Мх
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Рублев — Ковачевич
  • Теннис
  • Сегодня в 07:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Акрон — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Шинник — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Спортинг Канзас-Сити — Нью-Йорк Сити
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Веттори — Аллен
  • Бои
  • Завтра в 03:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Институто — Ривер Плейт
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры