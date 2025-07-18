Талалаев: Не могу сказать, что довольны, но спасибо ребятам сказал

Главный тренервысказался о матче с(1:1).

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Андрей Талалаев Фото: LiveSport.Ru

«Сыграли качественно, а качество, как правило, приносит результат. Не могу сказать, что довольны, но спасибо ребятам сказал.

Не привык, чтобы моя команда уступала в концовках тайма. Сегодня почему-то было так, надо будет разобраться, что случилось.

В атаке у "Динамо" было полтора момента, больше с игры я особо не помню. Любой стандарт, по моему мнению, можно свистнуть, а можно и нет. Сегодня аутов и угловых у "Динамо" было больше, они больше владели мячом, так и получилось.

Молодёжь очень быстро из уверенных становится самоуверенной, чуть теряется дисциплина. Поэтому надо было вовремя сделать замены. Хотел в перерыве, но сделал в начале второго тайма. Мы могли играть в тот футбол, который хотели, поскольку выездной матч, стадион не гонит вперед, могли выбрать свою тактику.

Все недочёты пацаны компенсировали своей самоотдачей. Ошибки, которые происходят из-за молодости, я не хочу осуждать. Их не надо повторять, это да. Но сегодня могу всех своих игроков поблагодарить.

После выхода из ФНЛ у нас пришло 8 новых футболистов, сильно возросло качество на тренировках. Мои игроки видят, что могут работать на одном уровне с лучшими в РПЛ, с теми, кого оценивают в 20+ миллионов», — передает слова Талалаева журналист LiveSport.

Календарь и таблица РПЛ

У «Динамо» и «Балтики» теперь по одному набранному очку.