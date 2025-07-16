Марадишвили не будет играть в «Крыльях Советов»

Полузащитник «Локомотива»не продолжит карьеру в, о чём сообщил главный тренер самарского клуба

25-летний футболист проходил сборы с командой и участвовал в нескольких контрольных встречах, однако решение было принято в пользу другого кандидата на его позицию.

«Клуб расстался с Марадишвили, потому что решили на эту позицию взять другого игрока», — цитирует Адиева «Чемпионат».

С начала 2024 года Марадишвили выступал в аренде за «Пари НН», но вскоре получил серьёзную травму — разрыв крестообразной связки. В прошлом сезоне он успел сыграть лишь в двух матчах.