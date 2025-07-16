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    Марадишвили не будет играть в «Крыльях Советов»

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    Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили не продолжит карьеру в «Крыльях Советов», о чём сообщил главный тренер самарского клуба Магомед Адиев.

    Константин Марадишвили
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    Константин Марадишвили

    25-летний футболист проходил сборы с командой и участвовал в нескольких контрольных встречах, однако решение было принято в пользу другого кандидата на его позицию.

    «Клуб расстался с Марадишвили, потому что решили на эту позицию взять другого игрока», — цитирует Адиева «Чемпионат».

    С начала 2024 года Марадишвили выступал в аренде за «Пари НН», но вскоре получил серьёзную травму — разрыв крестообразной связки. В прошлом сезоне он успел сыграть лишь в двух матчах.

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