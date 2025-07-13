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    Мойзе Кен не захотел переходить в «Аль-Хиляль»

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    Форвард сборной Италии и «Фиорентины» Мойзе Кин отверг предложение саудовского «Аль-Хиляля», сообщает авторитетный журналист Николо Скира.

    Мойзе Кен
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    Мойзе Кен

    Инициатором перехода выступил новый главный тренер «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги. Планировалось, что саудиты выкупят трансфер 25-летнего нападающего за € 52 млн, сумма которая указана в его контракте в качестве клаусулы. При этом платить Кину должны были € 20 млн в год.

    Сам же Кин хочет продолжить выступления в одном из европейских чемпионатов. Не исключено, что форвард останется в «Фиорентине», в которой смог перезагрузить карьеру после нескольких неудачных сезонов. Сами «фиалки» тоже предложили Кину улучшенное соглашение на пять лет.

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    • За «Фиорентину» Кин играет с лета 2024 года. В прошлом сезоне он забил 25 голов в 44 матчах и сделал 3 ассиста, став одним из лучших бомбардиров Серии А и вернулся в сборную Италии.

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