В РФС высказались о возможном ужесточении лимита на легионеров

Президент РФСвысказался о возможном ужесточении количества легионеров в российском футболе.

«Я знаю позицию клубов, она понятна. Когда принималось решение по действующему лимиту, это было консолидированное решение клубов и РПЛ. Исходим из того, что, в целом, если взять количество футболистов-профессионалов, которые зарегистрированы и выступают в российских лигах, на легионеров приходится порядка 3-4 процентов.

Нужно учитывать и то, что та квота на легионеров, которая есть, не является обязательной для исполнения. Мы видим большое количество молодых игроков, которые получают игровую практику, прогрессируют, вызываются в национальную сборную», — приводит слова Дюкова «Спорт-Экспресс».

Сейчас в клубах РПЛ может быть 13 легионеров в заявке и 8 одновременно на футбольном поле.