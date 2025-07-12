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    • Газзаев: Давно пора расширить РПЛ до 18 команд!
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    Газзаев: Давно пора расширить РПЛ до 18 команд!

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    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о возможном увеличении числа участников РПЛ.

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    «Хотелось бы, чтобы в нашем футболе все было блестяще и без всяких проблем. "Оренбург" включили в число участников, и, раз уж пошли на такую реорганизацию — можно было поднять и "Урал". УЕФА рекомендует, чтобы в премьер-лигах разных стран было от 18 команд, но не более 20. В этом случае и у нас могли расширить до 18 команд. Раз у нас такая ситуация сложилась, то можно было бы реорганизовать чемпионат. Тем более, учитывая текущую ситуацию с изоляцией российского футбола. Давно пора! У такой большой страны, как Россия, должно быть больше команд в чемпионате.

    "Торпедо" — команда с большими традициями, историей. Но вы помните пример "Ювентуса", который переживал похожую ситуацию. Обидно, что так все сложилось. Команда весь год ставила задачу выйти в РПЛ, но есть регламент, есть правила», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

    Напомним, что в РПЛ уже на протяжении длительного периода времени выступает 16 коллективов.

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