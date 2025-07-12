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    Судейская бригада матча за Суперкубок России получит 1,2 млн рублей

    Футбол Суперкубок России Футбол России ЦСКА Краснодар
    Арбитры, обслуживающие матч за Суперкубок России-2025 между «Краснодаром» и ЦСКА, получат от РФС вознаграждение на общую сумму 1,2 миллиона рублей, сообщает «СЭ».

    Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев
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    Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев

    Главному судье встречи Артему Чистякову полагается 400 тысяч рублей. Ассистенты Рустам Мухтаров и Константин Шаламберидзе заработают по 200 тысяч, резервный арбитр Иван Абросимов — 100 тысяч. Видеоарбитру Евгению Буланову выплатят 200 тысяч, а его помощнику Роману Галимову — 100 тысяч.

    Инспектор матча Анатолий Цветнов также получит бонус в размере 200 тысяч рублей, что доводит общие расходы на судейскую бригаду и инспектора до 1,4 миллиона рублей.

    Матч состоится сегодня, 12 июля, в Казани. Стартовый свисток — в 18:00 мск.

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