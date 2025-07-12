Судейская бригада матча за Суперкубок России получит 1,2 млн рублей

Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев Фото: globallookpress.com
Главному судье встречи Артему Чистякову полагается 400 тысяч рублей. Ассистенты Рустам Мухтаров и Константин Шаламберидзе заработают по 200 тысяч, резервный арбитр Иван Абросимов — 100 тысяч. Видеоарбитру Евгению Буланову выплатят 200 тысяч, а его помощнику Роману Галимову — 100 тысяч.
Инспектор матча Анатолий Цветнов также получит бонус в размере 200 тысяч рублей, что доводит общие расходы на судейскую бригаду и инспектора до 1,4 миллиона рублей.
Матч состоится сегодня, 12 июля, в Казани. Стартовый свисток — в 18:00 мск.