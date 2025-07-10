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    «Рунавик» разгромил ХИК, а «Сент-Патрикс» обыграл «Хегельманн»

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    Завершились два матча 1/8 финала квалификации Лиги конференций.

    ХИК
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    ХИК

    В одной из встреч «Рунавик» уверенно обыграл ХИК со счетом 4:0.

    В составе фарерской команды голы записали на свой счет Эмиль Джонсен на 12-й минуте, Арон Кнудсен на 35-й минуте, Даниэль Обекьяер на 76-й минуте и Клеминт Ольсен на 83-й минуте.

    Футбол. Лига конференций. Квалификация
    Рунавик — ХИК 4:0
    Голы: 1:0 Emil Joensen (12'), 2:0 Арон Кнудсен (35'), 3:0 Даниэль Оббекьер (76'), 4:0 Клеминт Ольсен (83') Предупреждения: Fabian Ostigard Ness (19'), Даниэль Оббекьер (78'), Stefan Marjanovic (77'), Geoffrey Acheampong (80'), Максим Кожокару (87'), Cedric Ngah (89') Удаление: Jere Kallinen (22')

    Ответный матч между этими командами состоится 17-го июля в 19:00 мск.

    В параллельном матче «Сент-Патрикс» обыграл «Хегельманн» со счетом 1:0.

    Единственный гол в этом матче хозяева забили на 81-й минуте, отличился Эйден Кина с пенальти.

    Футбол. Лига конференций. Квалификация
    Сент-Патрикс — Хегельман Литауен 1:0
    Гол: 1:0 Эйден Кина (пенальти) (81') Предупреждения: Nikola Doric (52'), Vilius Armalas (65'), Александр Павловец (65')

    Ответная игра состоится 17-го июля в 19:00 мск.

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