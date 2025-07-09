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    Килиан Мбаппе«ПСЖ» — «Реал Мадрид». Онлайн, прямая трансляция
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    Мусаев: Надеюсь, что мы сделаем еще несколько трансферов

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев выразил надежду на то, что клуб совершит еще несколько трансферов.

    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»
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    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»

    «Есть определенное спокойствие, что добились того, о чем мечтали. Работаем еще с большими силами, с большей энергией. Ждем поскорее начало нового сезона.

    Какой‑то новой ответственности не чувствую, перед сезоном всегда есть небольшое давление. Эта команда должна быть чуть‑чуть другой. Надеюсь, что мы сделаем еще несколько трансферов», — сказал Мусаев «Матч ТВ».

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    • Напомним, что в прошедшем сезоне РПЛ «Краснодар» стал чемпионом, заняв 1-е место в таблице. «Быки» опередили «Зенит» на 1 балл.

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