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    Диас: Мы в процессе переговоров с «Аль-Насром»

    Футбол Футбол Англии Ливерпуль Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд Трансферы
    Футболист «Ливерпуля» Луис Диас высказался о своем будущем в английском клубе. Игрок прокомментировал информацию об интересе саудовского «Аль-Насра».

    Луис Диас
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    Луис Диас

    «Переговоры идут. Посмотрим, чем это закончится для меня и для клуба. Мы постараемся сделать все, что в наших силах, и принять лучшее решение.

    Интерес "Аль-Насра"? Мы в процессе переговоров, общаемся с клубом, с "Ливерпулем", со всеми, кто обращается к нам. Но я очень спокоен и доволен. Стараюсь принимать самое оптимальное решение», — сказал Диас в интервью журналисту Маурисио Гомесу.

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    В минувшем сезоне Диас сыграл 50 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 8 ассистов.

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