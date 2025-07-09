Диас: Мы в процессе переговоров с «Аль-Насром»

Луис Диас Фото: globallookpress.com
«Переговоры идут. Посмотрим, чем это закончится для меня и для клуба. Мы постараемся сделать все, что в наших силах, и принять лучшее решение.
Интерес "Аль-Насра"? Мы в процессе переговоров, общаемся с клубом, с "Ливерпулем", со всеми, кто обращается к нам. Но я очень спокоен и доволен. Стараюсь принимать самое оптимальное решение», — сказал Диас в интервью журналисту Маурисио Гомесу.
В минувшем сезоне Диас сыграл 50 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 8 ассистов.