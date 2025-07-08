Брат Захаряна отреагировал на информацию о травме Арсена

Брат полузащитникаотреагировал на информацию о том, что российский полузащитник досрочно завершил тренировку команды.

«Везде форсят про травму и что опять выбыл. Без паники и спокойно! У Арсена отдельный план подготовки. Его плавно подводят к команде. В каких-то упражнениях не принимает участие. Сразу в нагрузку не пускают, и это очень хорошо. Грамотный подход тренерского штаба», — написал Давид Захарян в своём телеграм-канале.

Контракт 21-летнего Захаряна с «Реал Сосьедад» действует до лета 2029 года, а в клубе он выступает два года. В первом туре нового сезона Примеры его команда сыграет в гостях с «Валенсией» 16 августа.