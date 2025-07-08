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    Брат Захаряна отреагировал на информацию о травме Арсена

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    Брат полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна Давид Захарян отреагировал на информацию о том, что российский полузащитник досрочно завершил тренировку команды.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Везде форсят про травму и что опять выбыл. Без паники и спокойно! У Арсена отдельный план подготовки. Его плавно подводят к команде. В каких-то упражнениях не принимает участие. Сразу в нагрузку не пускают, и это очень хорошо. Грамотный подход тренерского штаба», — написал Давид Захарян в своём телеграм-канале.

    Контракт 21-летнего Захаряна с «Реал Сосьедад» действует до лета 2029 года, а в клубе он выступает два года. В первом туре нового сезона Примеры его команда сыграет в гостях с «Валенсией» 16 августа.

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