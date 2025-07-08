Захарян снова получил травму

Россиянинне смог завершить тренировкув общей группе из-за болевых ощущений, сообщает портал Mundo Deportivo.

При этом пока неизвестно, был ли этот обычный мышечный спазм или российский полузащитник снова получил повреждение.

Напомним, что минувший сезон Захаряна был скомкан из-за постоянных травм. В итоге он провел всего четыре встреча за басков, забил в них один мяч и сделал один ассист.

Календарь и таблица испанской Примеры

Контракт 21-летнего Захаряна с «Реал Сосьедад» действует до лета 2029 года, а в клубе он выступает два года. В первом туре нового сезона Примеры его команда сыграет в гостях с «Валенсией» 16 августа.