Захарян снова получил травму

Арсен Захарян Фото: globallookpress.com
При этом пока неизвестно, был ли этот обычный мышечный спазм или российский полузащитник снова получил повреждение.
Напомним, что минувший сезон Захаряна был скомкан из-за постоянных травм. В итоге он провел всего четыре встреча за басков, забил в них один мяч и сделал один ассист.
Календарь и таблица испанской Примеры
Контракт 21-летнего Захаряна с «Реал Сосьедад» действует до лета 2029 года, а в клубе он выступает два года. В первом туре нового сезона Примеры его команда сыграет в гостях с «Валенсией» 16 августа.