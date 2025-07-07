Майкл Кин продлил контракт с «Эвертоном»

Защитникподписал новый контракт с, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.

Кин выступает за «Эвертон» с 2017 года, перейдя из «Бёрнли». За это время он сыграл 230 матчей, забил 16 голов и отдал 10 результативных передач. Футболист является воспитанником «Манчестер Юнайтед».

«Я люблю "Эвертон" и с первого дня горжусь, что играю за этот клуб, поэтому рад продлению контракта. Тренеру нужна конкурентоспособная команда, и я чувствую, что могу быть полезен.

Мы прошли через сложные годы, но впереди нас ждут хорошие времена — у нас появился новый стадион мирового уровня, а форма команды в прошлом сезоне внушает оптимизм. Очень хочу быть частью этой истории», — сказал Кин.