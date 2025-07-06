Талалаев прокомментировал победу «Балтики» в товарищеском матче против «Зенита»

Главный тренервысказался о победе своей команды в товарищеском матче против(2:1).

«Основная задача — подготовиться к сезону. Переоценивать значение результата я бы не стал. Нас пригласил один из лучших клубов страны. Большое признание, за это большая благодарность.

Что касается игры, понятно, что она прошла немного в скомканных условиях. Мы провели тренировку только сегодня, вчера долго летали, прилетели поздно из‑за закрытия аэропорта. Получалось, что у нас изменилась подготовка.

Пришлось разбивать заменами темп. Все‑таки "Зенит" поставил нас в такие условия, где первые 20 минут мои игроки привыкали к скорости движения мяча и скорости мышления футболистов соперника. Есть ли мы говорим о разнице Первой лиги и РПЛ, то разница именно в этом. Перестроения были через не могу, вынужденные, потому что "Зенит" задал очень хорошую планку движения.

Ребята — большие молодцы, тяжело переламывать игру, доказывать свою состоятельность. Удовлетворен тем функциональным состоянием, в котором находится моя команда, удовлетворен качеством игры без мяча. С мячом хотелось бы больше конкретики», — передает слова Талалаева «Матч ТВ».

В следующем матче «Балтика» сыграет против московского «Динамо» 18-го июля в рамках РПЛ.