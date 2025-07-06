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    Талалаев прокомментировал победу «Балтики» в товарищеском матче против «Зенита»

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    Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о победе своей команды в товарищеском матче против «Зенита» (2:1).

    Андрей Талалаев — главный тренер «Балтики»
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    Андрей Талалаев — главный тренер «Балтики»

    «Основная задача — подготовиться к сезону. Переоценивать значение результата я бы не стал. Нас пригласил один из лучших клубов страны. Большое признание, за это большая благодарность.

    Что касается игры, понятно, что она прошла немного в скомканных условиях. Мы провели тренировку только сегодня, вчера долго летали, прилетели поздно из‑за закрытия аэропорта. Получалось, что у нас изменилась подготовка.

    Пришлось разбивать заменами темп. Все‑таки "Зенит" поставил нас в такие условия, где первые 20 минут мои игроки привыкали к скорости движения мяча и скорости мышления футболистов соперника. Есть ли мы говорим о разнице Первой лиги и РПЛ, то разница именно в этом. Перестроения были через не могу, вынужденные, потому что "Зенит" задал очень хорошую планку движения.

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    • Ребята — большие молодцы, тяжело переламывать игру, доказывать свою состоятельность. Удовлетворен тем функциональным состоянием, в котором находится моя команда, удовлетворен качеством игры без мяча. С мячом хотелось бы больше конкретики», — передает слова Талалаева «Матч ТВ».

    В следующем матче «Балтика» сыграет против московского «Динамо» 18-го июля в рамках РПЛ.

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