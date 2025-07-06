Тренер «Боруссии» Д — о КЧМ-2025: Футболисты не должны играть под палящим солнцем при такой жаре

Главный тренер дортмундскойвысказался об условиях на Клубном чемпионате мира 2025-го года после поражения от(2:3) в четвертьфинале турнира.

«Турнир нуждается в определённых изменениях. На мой взгляд, один из важных моментов — время начала матчей. Футболисты не должны играть под палящим солнцем при такой жаре, когда им даже не стоит выходить на улицу. В этих условиях им пришлось приложить все усилия. Посмотрим, как с этим справятся на чемпионате мира в следующем году. Нам действительно нужно заботиться об игроках.

Я предлагаю изменить время начала матчей. Будучи болельщиком, вы хотите видеть захватывающую игру, насыщенную событиями. Сложно играть в такой футбол в слишком жаркую погоду», — приводит слова Ковача RMC Sport.

«Боруссия» Д завершила свое выступление на КЧМ-2025 на стадии четвертьфинала. В полуфинале турнира «Реал» сыграет против ПСЖ 9-го июля.