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    Гарсия — об игре на КЧМ-2025: И тренер, и товарищи по команде верят в меня

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Испании Реал Мадрид Футбол Германии Боруссия Д
    Защитник «Реала» Фран Гарсия высказался о выходе своей команды в полуфинал Клубного чемпионата мира 2025-го года.

    Фран Гарсия — защитник «Реала»
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    Фран Гарсия — защитник «Реала»

    Напомним, что мадридская команда обыграла дортмундскую «Боруссию» в 1/8 финала Клубного ЧМ со счетом 3:2.

    «Я счастлив не только потому, что мы прошли дальше и я получил награду лучшему футболисту матча, но и из-за игры команды. Теперь мы должны постараться извлечь максимум пользы из отдыха, а через три дня — ещё одна битва. Я стараюсь выкладываться по максимуму в каждой игре.

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    • Это правда, я чувствую себя хорошо, у меня есть регулярное игровое время. И тренер, и товарищи по команде верят в меня, что всегда приятно. Когда бы я ни играл, я стараюсь помогать, и это правда, что сейчас ситуация немного прояснилась. Чем больше я смогу сделать для команды, тем лучше», — приводит слова Гарсии официальный сайт мадридского «Реала».

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