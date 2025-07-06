Гарсия — об игре на КЧМ-2025: И тренер, и товарищи по команде верят в меня

Защитниквысказался о выходе своей команды в полуфинал Клубного чемпионата мира 2025-го года.

Напомним, что мадридская команда обыграла дортмундскую «Боруссию» в 1/8 финала Клубного ЧМ со счетом 3:2.

«Я счастлив не только потому, что мы прошли дальше и я получил награду лучшему футболисту матча, но и из-за игры команды. Теперь мы должны постараться извлечь максимум пользы из отдыха, а через три дня — ещё одна битва. Я стараюсь выкладываться по максимуму в каждой игре.

Это правда, я чувствую себя хорошо, у меня есть регулярное игровое время. И тренер, и товарищи по команде верят в меня, что всегда приятно. Когда бы я ни играл, я стараюсь помогать, и это правда, что сейчас ситуация немного прояснилась. Чем больше я смогу сделать для команды, тем лучше», — приводит слова Гарсии официальный сайт мадридского «Реала».