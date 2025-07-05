Нойер — о травме Мусиалы: Это ситуация, в которой не обязательно было так играть!

Капитанподверг критике вратаряза нанесенную травму полузащитнику мюнхенцев

«Это ситуация, в которой не обязательно было так играть! Это слишком рискованно. Он понимал, что мог нанести травму.

Я подошел к нему и сказал: "Ты не хочешь подойти к нашему игроку?" Из уважения так положено — подойти и пожелать парню всего хорошего. В итоге он это все-таки сделал.

В таких случаях всегда важна честная игра. Я бы отреагировал по-другому», — приводит слова Нойера Sky Sport.

Мусиала получил серьезную травму голеностопа в стыке с вратарем парижан в конце 1-го тайма матча и не смог продолжить встречу, в которой ПСЖ одержал победу со счетом 2:0 и вышел в полуфинал Клубного чемпионата мира.