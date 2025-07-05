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    Нойер — о травме Мусиалы: Это ситуация, в которой не обязательно было так играть!

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    Капитан «Баварии» Мануэль Нойер подверг критике вратаря ПСЖ Джанлуиджи Доннарумму за нанесенную травму полузащитнику мюнхенцев Джамалу Мусиале.

    Мануэль Нойер
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    Мануэль Нойер

    «Это ситуация, в которой не обязательно было так играть! Это слишком рискованно. Он понимал, что мог нанести травму.

    Я подошел к нему и сказал: "Ты не хочешь подойти к нашему игроку?" Из уважения так положено — подойти и пожелать парню всего хорошего. В итоге он это все-таки сделал.

    В таких случаях всегда важна честная игра. Я бы отреагировал по-другому», — приводит слова Нойера Sky Sport.

    Мусиала получил серьезную травму голеностопа в стыке с вратарем парижан в конце 1-го тайма матча и не смог продолжить встречу, в которой ПСЖ одержал победу со счетом 2:0 и вышел в полуфинал Клубного чемпионата мира.

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