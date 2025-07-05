Аршавин — о Карпине в «Динамо»: Амбиции клуба возросли

Экс-футболиствысказался о потенциале московскогопосле приходана пост главного тренера команды.

«Валерий Карпин, где бы он ни находился, в любом случае приковывает к себе внимание. Но амбиции "Динамо" возросли. Его приход, союз "Динамо" и Карпина, конечно же, говорит нам о том, что "Динамо" хочет занять первое место в следующем году.

Чувствую, что "Динамо" — суперсерьезный конкурент для "Зенита"? "Динамо" в любом случае последние два года все равно боролось за чемпионство. Для меня ничего в принципе не меняет даже приход Валерия Георгиевича. Если "Зенит" решит свои кадровые проблемы, вопросы с составом, то он все равно не должен оглядываться ни на какие команды чемпионата», — сказал Аршавин «Матч ТВ».

«Динамо» 4 июля обыграло «Партизан» в товарищеском матче (3:1). Напомним, что новый сезон РПЛ стартует 18-го июля.