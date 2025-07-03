Селихов подписал новый контракт с «Уралом»

Вратарьи екатеринбургскийзаключил новый контракт на три года.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Александр Селихов Фото: fc-ural.ru

«Голкипер подписал новый контракт с нашим клубом. В минувшем сезоне вратарь принял участие в восьми матчах, совершив много важных спасений. Желаем Саше постоянной игровой практики и продолжать радовать нас своей игрой!» — написано в сообщении клуба на официальном сайте.

31-летний Селихов присоединился к «Уралу» в феврале 2025 года после ухода из московского «Спартака». По итогам сезона клуб из Екатеринбурга финишировал четвертым в Первой лиге, а потом уступил в стыках за право выступать в РПЛ «Ахмату».