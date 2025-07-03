ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мария Мыльникова Мария Мыльникова: Жду встречу «Реала» с ПСЖ в полуфинале КЧМ-2025
    Все новости спорта

    Стало известно, когда Жерсон может дебютировать за «Зенит»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Трансферы РПЛ Футбол России Зенит Латинская Америка
    Появилась информация, когда капитан «Фламенго» Жерсон может прибыть в расположение «Зенита».

    Жерсон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жерсон

    По данным бразильского журналиста Пабло Руа, питерский клуб рассчитывает официально объявить о его переходе 5 июля. После этого 28-летний футболист может уже начать подготовку к новому сезоне вместе с командой.

    На 9 июля у «Зенита» намечен товарищеский матч с швейцарским «Сьоном», там и должен состояться дебют Жерсона.

  • Лето «Зенита»: попытки вернуться на трон
  • Все о подготовке к новому сезону клуба из Санкт-Петербурга
  • 27/06/2025

    • О том, что «Зенит» и «Фламенго» договорились о трансфере Жерсона стало известно 2 июля. В настоящий момент клуб из Рио ждет от питерцев финансовых гарантий, чтобы закончить переход.

    Всего за «Фламенго» Жерсон провел 253 матча во всех турнирах, забил 19 голов, сделал 34 результативные передачи. Он является капитаном своего клуба и игроком сборной Бразилии. На портале Transfermarkt хавбека сейчас оценивают в 25 млн евро.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Андреева на уверенности пройдет итальянку?
  • Андреева — Бронцетти. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сможет ли Синнер разгромить Вукича?
  • Синнер — Вукич. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Джокович снова проиграет Эвансу?
  • Эванс — Джокович. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.50
  • Экспресс дня 3 июля
  • Сегодня в 22:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Андреева — Бронцетти
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Синнер — Вукич
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Эванс — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Сити — Торонто
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Институто — Уракан
  • Футбол
  • Завтра в 01:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Саккари — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Таусон — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Стародубцева — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры