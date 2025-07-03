Стало известно, когда Жерсон может дебютировать за «Зенит»

Появилась информация, когда капитан «Фламенго»может прибыть в расположение

По данным бразильского журналиста Пабло Руа, питерский клуб рассчитывает официально объявить о его переходе 5 июля. После этого 28-летний футболист может уже начать подготовку к новому сезоне вместе с командой.

На 9 июля у «Зенита» намечен товарищеский матч с швейцарским «Сьоном», там и должен состояться дебют Жерсона.

О том, что «Зенит» и «Фламенго» договорились о трансфере Жерсона стало известно 2 июля. В настоящий момент клуб из Рио ждет от питерцев финансовых гарантий, чтобы закончить переход.

Всего за «Фламенго» Жерсон провел 253 матча во всех турнирах, забил 19 голов, сделал 34 результативные передачи. Он является капитаном своего клуба и игроком сборной Бразилии. На портале Transfermarkt хавбека сейчас оценивают в 25 млн евро.