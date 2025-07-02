ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виталий Денисов Виталий Денисов: Нынешний «Локомотив» — очень хорошая, весёлая, молодая команда
    Все новости спорта

    Рамос: «Монтеррей» провел фантастическую игру с первой до последней минуты

    Футбол Футбол Германии Боруссия Д Клубный чемпионат мира
    Защитник мексиканского «Монтеррея» Серхио Рамос оценил поражение команды в матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира с «Боруссией» Дортмунд (1:2).

    Серхио Рамос
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Серхио Рамос

    «Сегодня зрители, наши болельщики и люди, которые разбираются в футболе, увидели, что команда выложилась на все 100 процентов. Иногда в футболе всё складывается хорошо. В других случаях нужно принимать поражение с гордостью и поднятой головой. Мы провели фантастическую игру с первой до последней минуты.

    Мы знали, что "Боруссия" будет эффективна в атаке благодаря своей скорости. Они были очень эффективны в первые 45 минут… Наша совесть чиста. Мы счастливы. Иногда всё идет не так, как ты того хочешь», — приводит слова Рамоса официальный сайт ФИФА.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Рублев проиграет 320-й ракетке мира?
  • Рублев — Харрис. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • Алькарас устроит драму в матче против 733-й ракетки мира?
  • Тарвет — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Монфис проведет еще один пятисетовый матч?
  • Фучович — Монфис. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.76
  • Экспресс дня 2 июля
  • Сегодня в 19:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Рублев — Харрис
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Тарвет — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фучович — Монфис
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рубин — Енисей
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Шелтон — Хиджиката
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Офнер — Пол
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Синнер — Вукич
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Эванс — Джокович
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры