Горбунов стал футболистом «Арсенала»

Полузащитникподписал контракт с клубом Первой лиги тульским сообщает официальный сайт «канониров».

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Игорь Горбунов Фото: t.me/pfcarsenaltula

«Игорь начал карьеру в системе столичного "Динамо". За его плечами солидный опыт и выступления в таких клубах, как "Сочи", "Ротор", "Рубин" и "Пари НН". Отметим, что в составе нижегородцев Игорь Горбунов провел 24 матча в Премьер-Лиге. С лета 2023 года играл за московское "Торпедо". На счету полузащитника 55 матчей и семь забитых мячей в составе автозаводцев.

Мы рады приветствовать Игоря в нашей команде! Желаем результативной игры и побед с "Арсеналом", — написано в сообщении на сайте.

30-летний Горбунов — воспитанник московского "Динамо", является очень универсальным футболистом, способным играть на любой позиции в полузащите, а также крайнего защитника. Последним его клубом было московское "Торпедо", за которое он сыграл 31 матч, забил 4 мяча и сделал 3 ассиста в Первой лиге.