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    Горбунов стал футболистом «Арсенала»

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    Полузащитник Игорь Горбунов подписал контракт с клубом Первой лиги тульским «Арсеналом», сообщает официальный сайт «канониров».

    Игорь Горбунов
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    Игорь Горбунов

    «Игорь начал карьеру в системе столичного "Динамо". За его плечами солидный опыт и выступления в таких клубах, как "Сочи", "Ротор", "Рубин" и "Пари НН". Отметим, что в составе нижегородцев Игорь Горбунов провел 24 матча в Премьер-Лиге. С лета 2023 года играл за московское "Торпедо". На счету полузащитника 55 матчей и семь забитых мячей в составе автозаводцев.

    Мы рады приветствовать Игоря в нашей команде! Желаем результативной игры и побед с "Арсеналом", — написано в сообщении на сайте.

    30-летний Горбунов — воспитанник московского "Динамо", является очень универсальным футболистом, способным играть на любой позиции в полузащите, а также крайнего защитника. Последним его клубом было московское "Торпедо", за которое он сыграл 31 матч, забил 4 мяча и сделал 3 ассиста в Первой лиге.

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