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    «Борнмут» продлил контракт с Семеньо

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    Нападающий «Борнмута» Антуан Семеньо подписал новое соглашение с клубом. Об этом сообщает пресс-служба «вишней».

    Антуан Семеньо — нападающий «Борнмута»
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    Антуан Семеньо — нападающий «Борнмута»

    Стало известно, что Семеньо продлил контракт с «Борнмутом» до лета 2030-го года.

    «В этом клубе я заметно вырос — как на поле, так и за его пределами, очень рад, что продлил контракт перед началом подготовки к сезону. Сложно подобрать достаточно хвалебных слов в адрес всех, кто связан с клубом.

    Это замечательное место, я рад вернуться в Борнмут (после отпуска) и продолжить упорно трудиться перед новым сезоном», — приводит слова игрока официальный сайт «Борнмута».

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    • В прошедшем сезоне Семеньо провел за «вишен» 37 матчей в рамках АПЛ, забил 11 голов и сделал 5 голевых передач.

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