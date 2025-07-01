«Борнмут» продлил контракт с Семеньо

Нападающийподписал новое соглашение с клубом. Об этом сообщает пресс-служба «вишней».

Стало известно, что Семеньо продлил контракт с «Борнмутом» до лета 2030-го года.

«В этом клубе я заметно вырос — как на поле, так и за его пределами, очень рад, что продлил контракт перед началом подготовки к сезону. Сложно подобрать достаточно хвалебных слов в адрес всех, кто связан с клубом.

Это замечательное место, я рад вернуться в Борнмут (после отпуска) и продолжить упорно трудиться перед новым сезоном», — приводит слова игрока официальный сайт «Борнмута».

В прошедшем сезоне Семеньо провел за «вишен» 37 матчей в рамках АПЛ, забил 11 голов и сделал 5 голевых передач.