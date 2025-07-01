Медведев: Контракт Жерсона с «Зенитом» вступает в силу

Председатель правлениявысказался о трансфере хавбека

«Во избежание злонамеренных отечественных, бразильских и саудитовских кривотолков и фейков про трансфер Жерсона в "Зенит" скажу так: игрок успешно прошел в США УМО и контракт, подписанный им с "Зенитом", вступает в законную силу. Расчеты с "Фламенго" проходят по графику», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что перехватить бразильца у «Зенита» может саудовский «Аль-Наср». Жерсон принимал участие на Клубном чемпионате мира в составе «Фламенго».