19:00ЦСКА — ПартизанОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь АкинфеевЦСКА — «Партизан». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Медведев: Контракт Жерсона с «Зенитом» вступает в силу

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Трансферы Латинская Америка
    Председатель правления «Зенит» Александр Медведев высказался о трансфере хавбека «Фламенго» Жерсона.

    Александр Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Медведев

    «Во избежание злонамеренных отечественных, бразильских и саудитовских кривотолков и фейков про трансфер Жерсона в "Зенит" скажу так: игрок успешно прошел в США УМО и контракт, подписанный им с "Зенитом", вступает в законную силу. Расчеты с "Фламенго" проходят по графику», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

    Ранее сообщалось, что перехватить бразильца у «Зенита» может саудовский «Аль-Наср». Жерсон принимал участие на Клубном чемпионате мира в составе «Фламенго».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одолеет ли «Реал» «Ювентус»?
  • «Реал» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • ЦСКА начнет с победы Братский Кубок
  • ЦСКА — «Партизан». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Первая ракетка России пройдет во второй круг Уимблдона?
  • Андреева — Шериф. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.49
  • Экспресс дня 1 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Реал — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч ЦСКА — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Монтеррей
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Харри — Тьен
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Исландия (ж) — Финляндия (ж)
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.71
  • Прогноз на матч Метта — Тукумс 2000
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Фонсека — Бруксби
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шнайдер — Парри
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры