Хаби Алонсо: С Килианом сейчас все хорошо, мы общаемся с ним каждый день

восстановился после гастроэнтерита и готов принять участие в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира против

«С Килианом сейчас все хорошо, мы общаемся с ним каждый день. Мы еще раз поговорим с ним, чтобы принять окончательное решение. Есть высокая вероятность, что он дебютирует на клубном чемпионате мира уже в матче против Ювентуса», — сказал Хаби Алонсо на пресс-конференции.

Мбаппе уже провел несколько полноценных тренировок с командой после болезни, из-за которой он пропустил весь групповой этап турнира и потерял 4–5 килограммов веса. Матч между «Реалом» и «Ювентусом» состоится 1 июля.