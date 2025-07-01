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    Хаби Алонсо: С Килианом сейчас все хорошо, мы общаемся с ним каждый день

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    Килиан Мбаппе восстановился после гастроэнтерита и готов принять участие в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира против «Ювентуса».

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «С Килианом сейчас все хорошо, мы общаемся с ним каждый день. Мы еще раз поговорим с ним, чтобы принять окончательное решение. Есть высокая вероятность, что он дебютирует на клубном чемпионате мира уже в матче против Ювентуса», — сказал Хаби Алонсо на пресс-конференции.

    Мбаппе уже провел несколько полноценных тренировок с командой после болезни, из-за которой он пропустил весь групповой этап турнира и потерял 4–5 килограммов веса. Матч между «Реалом» и «Ювентусом» состоится 1 июля.

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