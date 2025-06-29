Месси — о времени в «ПСЖ»: Там я не наслаждался футболом

Легендарный аргентинецвспомнил период выступления за французский «ПСЖ» и честно признался, что там он не получал удовольствие от футбола.

«Это были два года, которыми я не наслаждался, я не был счастлив в повседневной жизни. Это было нехорошее время для меня. Меня не устраивал ни один день — ни тренировки, ни матчи. Мне было очень тяжело адаптироваться.

С самого начала прием был очень теплым. Но потом люди начали относиться ко мне иначе — часть публики в Париже. Произошел разрыв с большой частью болельщиков, что, конечно, не было моей целью. Так все сложилось, как это ранее происходило с Мбаппе и Неймаром тоже. Я знаю, что это их манера поведения», —цитирует Месси El Nacional.

В 1/8 финала КЧМ-2025 нынешний клуб Месси «Интер Майами» сыграет с «ПСЖ» 29 июня. Матч начнется в 19:00 (мск). За парижан аргентинец играл с 2021 по 2023 год.