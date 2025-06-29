ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Руд ван НистелройТотальная капитуляция: почему у ван Нистелроя не получилось спасти «Лестер»
    Все новости спорта

    Месси — о времени в «ПСЖ»: Там я не наслаждался футболом

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Франции ПСЖ MLS Интер Майами
    Легендарный аргентинец Лионель Месси вспомнил период выступления за французский «ПСЖ» и честно признался, что там он не получал удовольствие от футбола.

    Лионель Месси
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лионель Месси

    «Это были два года, которыми я не наслаждался, я не был счастлив в повседневной жизни. Это было нехорошее время для меня. Меня не устраивал ни один день — ни тренировки, ни матчи. Мне было очень тяжело адаптироваться.

    С самого начала прием был очень теплым. Но потом люди начали относиться ко мне иначе — часть публики в Париже. Произошел разрыв с большой частью болельщиков, что, конечно, не было моей целью. Так все сложилось, как это ранее происходило с Мбаппе и Неймаром тоже. Я знаю, что это их манера поведения», —цитирует Месси El Nacional.

  • Кто и почему может (или не может) выиграть КЧМ
  • На Клубном чемпионате мира вот-вот начнется самая интересная часть турнира
  • 27/06/2025

    • В 1/8 финала КЧМ-2025 нынешний клуб Месси «Интер Майами» сыграет с «ПСЖ» 29 июня. Матч начнется в 19:00 (мск). За парижан аргентинец играл с 2021 по 2023 год.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Месси против ПСЖ: кто кого?
  • «ПСЖ» — «Интер Майами». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Фламенго» не так уж и прост
  • «Фламенго» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Зенит» наконец-то одолеет белградцев
  • «Зенит» — «Црвена Звезда». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 29 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Интер Майами
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Фламенго — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Зенит — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Дардери — Сафиуллин
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Ройер — Циципас
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Норри — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Руне — Харри
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бонзи — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры