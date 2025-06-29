Англия U21 обыграла Германию U21 и стала победителем молодежного Евро-2025

одержала победу над(3:2 ДВ) в финальном матче молодежного чемпионата Европы 2025-го года.

В основное время матча команды обменялись голами. У молодежки Англии отличились Харви Эллиотт на 5-й минуте и Омари Хатчинсон на 25-й минуте.

В составе Германии U21 голы записали на свой счет Нельсон Вайпер на 45+1-й минуте и Пауль Небель на 61-й минуте.

Сборные довели дело до дополнительного времени, где победный гол забила Англия U21, отличился Джонатан Роуи на 92-й минуте.

Футбол. U21 Евро-2025. Финал Англия U21 — Германия U21 3:2 Голы: 1:0 Харви Эллиотт (5'), 2:0 Омари Хатчинсон (25'), 2:1 Нельсон Вайпер (45 + 1'), 2:2 Пауль Небель (61'), 3:2 Джонатан Роу (92') Англия U21: Джеймс Бидл, Тино Ливраменто, Чарли Крессвел, Джарелл Куанса, Джек Хиншелвуд, Эллиот Андерсон (Си Джей Иган-Райли, 98'), Алекс Скотт (Тайлер Мортон, 44'), Харви Эллиотт (Джонатан Роу, 91'), Джеймс Макати (Итан Нванери, 91'), Омари Хатчинсон (Сэмюэл Айлинг Джуниор, 98'), Джей Стэнсфилд (Брук Нортон-Каффи, 62') Германия U21: Ноа Атуболу, Эрик Мартель (Николо Трезольди, 98'), Натаниэль Браун (Лукас Улльрих, 86'), Брайт Арри-Мби, Тим Эрман (Пауль Ваннер, 106'), Ннамди Коллинз, Пауль Небель, Рокко Райтц, Браян Груда (Ансгар Кнауфф, 73'), Ник Вольтемаде, Нельсон Вайпер (Мерлин Рёль, 80') Предупреждения: Эрик Мартель (37'), Алекс Скотт (43'), Сэмюэл Айлинг Джуниор (113'), Джеймс Бидл (115')

По итогам финального матча Англия U21 стала победителем чемпионата Европы 2025-го года. Германия U21 стала обладателем серебряных медалей.